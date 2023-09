Nancy Pelosi elogia Meloni e manda la sinistra nel panico: “Impressione molto positiva”

01 settembre 2023 a

Nancy Pelosi, speaker emerita della Camera negli Usa, ha rilasciato un’intervista a Venezia, a margine dei DVF Awards, i premi della stilista Diane von Fürstenberg che celebrano la solidarietà femminile. L’83enne ha usato parole al miele per Giorgia Meloni, con buona pace della sinistra: “Quando è venuta a Washington - ha detto al Corsera - ci ha fatto un’impressione molto positiva. Abbiamo trovato una vicinanza di vedute sull’invasione russa, sui rapporti con la Cina, la collaborazione con l’Ue, necessaria per l’Italia. I nostri Paesi sono grandi amici”.

Pelosi va poi all’attacco di Donald Trump, senza praticamente nominarlo: “L’occasionale occupante della Casa Bianca è un pericolo per la democrazia. Il Partito Repubblicano è stato un grande partito in America. Ha fatto cose importanti per il nostro Paese e da lì sono nati ottimi leader. Adesso è diventato il culto di un delinquente. Non parlo mai male degli altri, ma questa è una tragedia. Joe Biden vincerà, è un uomo saggio ed empatico, punta sulle donne, su una politica economica forte, sull’istruzione. Per chi dice che è troppo vecchio, ricordatevi che ha solo tre anni in più dell’altro. Arriverà il momento in cui queste persone si renderanno conto di non volere né un imputato né un condannato come leader. Trump è amico di Putin, dobbiamo fare il possibile perché non metta più piede alla Casa Bianca. Noi, insieme alla Nato che lo Zar pensava di indebolire, possiamo lavorare per la libertà e la difesa soprattutto delle donne, usate - la chiosa di Pelosi - come armi di guerra”.