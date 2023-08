Pd, Cacciari asfalta Schlein: “Non fa politica, solo chiacchiere”

12 agosto 2023 a

Un giudizio netto e senza possibilità di appello. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è sonoramente bocciata da Massimo Cacciari, che ha rilasciato un’intervista a Libero sulla leader dem: “Schlein con non molto più che una normale retorica cerca di rimontare una disfatta culturale e politica di fronte all’ondata neoliberista di tutte le sinistre europee, che è cominciata con la caduta del Muro di Berlino, negli anni ‘90. Il compito che deve affrontare è immane. In questo Paese, oggi, come fa a qualificarsi una sinistra se le sue posizioni sono assolutamente schiacciate su quelle atlantiche? A prescindere dal fatto se siano giuste o sbagliate, una forza di sinistra deve avere una politica estera propria. Sulle politiche sociali - affonda l’ex sindaco di Venezia - sono solo chiacchiere. Nulla di diverso rispetto al reddito di cittadinanza e il salario minimo. Non emergono proposte diverse”.

Cacciari fa poi notare un’altra contraddizione di Schlein, che non usa parola al miele nei confronti di Giorgia Meloni neanche quando attua politiche di ‘sinistra’: “Perché non abbraccia la questione della tassazione sugli extraprofitti? Sarebbe una posizione assolutamente normale per una sinistra europea. Industrie come quelle farmaceutiche e quelle delle armi stanno facendo profitti immani. Perché Schlein non cavalca questo assist della Meloni? Schlein ricompatta tutta la destra ogni volta che parla. Fa’ politica, non le chiacchierette”. Una bastonata in piena regola quella del filosofo nel colloqui con il quotidiano lombardo.