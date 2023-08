Salvini striglia i "professionisti del no": avanti con il nucleare energia pulita

31 agosto 2023 a

Matteo Salvini intende cambiare il volto all'Italia. Tra i grandi progetti che possono far fare un salto di qualità al nostro Paese non c'è solo il Ponte sullo Stretto. Il ministro delle Infrastrutture vuole che ritornare al nucleare, energia pulita che potrebbe davvero svincolare l'Italia dagli approvvigionamenti energetici esteri. Salvini ne è tornato a parlare oggi, 31 agosto, in occasione del Convegno internazionale Ingegneria del Vento in corso a Firenze.

Soluzione anti-rincari e contro il cambiamento climatico: Tajani promuove il nucleare

"In Italia un altro tema su cui sto lavorando è quello dell’energia nucleare, altro fronte ingegneristico su cui mi piacerà che l’Italia torni all’avanguardia. Noi siamo circondati da Paesi evoluti nel mondo che usano l’energia nucleare - spiega Salvini in videocollegamento - Anche sul tema del nucleare conto di riuscire a superare i professionisti del no, perché è una delle forme energetiche più moderne, più pulite, più sicure, più economiche e più ambientalmente compatibili su cui l’Italia non può continuare a guardare".