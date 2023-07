Energia nucleare la soluzione contro i rincari e il cambiamento climatico: cosa dice Tajani

20 luglio 2023 a

Il centrodestra non chiude la porta al nucleare. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha partecipato in video collegamento al convegno promosso da Forza Italia alla Camera dei Deputati ‘Nucleare in Italia, scenari e prospettive’, affrontando così l’argomento: «Il nucleare può essere parte della nostra strategia. La risposta che può dare il nucleare è positiva sia per far fronte all’aumento del costo dell’energia sia per la lotta al cambiamento climatico. È una soluzione complicata, tecnica. Dobbiamo capire che tipo di nucleare vogliamo ma permettere anche di garantire la sicurezza energetica del nostro paese. Abbiamo bisogno anche di tempo, è una scelta di lungo periodo».

Il nucleare, spiega ancora il nuovo presidente di FI, «non solo permette di far fronte all’aumento dei costi dell’energia ma permette anche di combattere i cambiamenti climatici. Dobbiamo avere delle strategie vere e non degli obiettivi irraggiungibili, anche perché siamo il secondo paese manufatturiero dell’Europa e dobbiamo tutelarlo». Per Tajani, inoltre, «serve anche andare in direzione di una neutralità tecnologica».

Per il titolare della Farnesina il nucleare «è la scelta migliore, non è una scelta rischiosa, è una scelta moderna, che ci permette di avere autonomia. Vogliamo diventare un grande hub energetico. Dobbiamo avere più fonti energetiche per essere più liberi. Dobbiamo andare avanti». Attualmente, rileva il ministro, «stiamo pagando un prezzo dell’energia altissimo in Italia e in Europa e ora abbiamo un’inflazione alta anche come conseguenza degli errori della Bce che ha aumentato i tassi di interesse creando ancora più inflazione rischiando di far precipitare l’Italia e l’Europa in stagflazione».