Nucleare, lo scivolone di Verdi-Sinistra. "Come la Finlandia": il post rimosso

L'ennesima figuraccia. Un altro, clamoroso, scivolone della sinistra. Neanche nella giornata di Ferragosto l'Alleanza Verdi e Sinistra ha potuto evitare di cadere in trappola. Dopo aver proclamato a lungo e con insistenza un'alta attenzione al tema del nucleare, il partito ha pensato bene di diffondere sui propri canali social un ulteriore slogan dal contenuto mal verificato. Con l'intento di pubblicizzare un processo di quantificazione, riduzione e compensazione delle emissioni di CO2, il gruppo di Verdi e Sinistra, attraverso un cinguettio, ha offerto un esempio apparentemente virtuoso.

"Prossima fermata del nostro #interrailxilclima la Finlandia! Un impegno carbon-neutral entro il 2035 e un piano per una Helsinki sostenibile. Se la Finlandia può, perché non l'Italia?": questo il contenuto del tweet incriminato. Tweet che presto è stato rimosso dai profili ufficiali del partito per un motivo ben preciso. I Paesi scandinavi sono tra quelli che più utilizzano energia nucleare. In particolar modo, la Finlandia assolve il 33% del proprio fabbisogno grazie alle centrali nucleari e punta al 40% entro la fine di quest'anno.

Stesso discorso per la Svezia, dove il fabbisogno di energia del Paese è assolto al momento al 31% dal nucleare, una percentuale che l'attuale governo di centrodestra ha deciso di implementare eliminando il tetto dei dieci reattori nel Paese per costruirne di nuovi. L'uscita dei Verdi-Sinistra è finita nel mirino del social di Elon Musk. Il contenuto è stato etichettato con l'advisor anti fake-news, che smontato quel messaggio di propaganda ideologica e priva di verità. "Se sei contro l'energia nucleare non sei ambientalista, punto", fanno notare alcuni utenti di X.