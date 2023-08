Governo sotto tiro per l'abolizione del reddito di cittadinanza: “Da scannare come maiali”

30 agosto 2023 a

a

a

Minacce via Messenger di Facebook al viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, e al premier Giorgia Meloni. A rendere pubblici i contenuti del messaggio minatorio lo stesso Bignami sulla propria pagina Facebook. «Spero vi scannano come maiali, tu i tuoi figli la Meloni la figlia e tutti voi politici ladri bastardi corretti mafiosi drogati avete levato il pane a famiglie in difficoltà e reintrodotto i vitalizi se ti prendo tra le mie mani pagherai tu per tutti», si legge nel messaggio sgrammaticato di cui il viceministro ha pubblicato uno screenshot. «Ecco le minacce di morte rivolte a Giorgia Meloni e a me. Certo, non fanno mai piacere, ma quando coinvolgono anche i rispettivi figli si è ben oltre ogni limite», il commento di Bignami.

Meloni rischia la vita andando a Caivano? Le minacce choc, valanga d'odio

«Eppure c’è qualcuno che continua a seminare odio e rabbia. Chissà se sono soddisfatti del loro risultato. Ah, per inciso. Non ci facciamo intimidire, da nessuno», assicura il viceministro. Nel corso della giornata erano arrivate altre minacce al premier Meloni, che sarà in visita a Caivano, vicino Napoli, dove negli ultimi giorni sono andate in scena violente proteste sull’abolizione del reddito di cittadinanza.