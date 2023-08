Terni, Bandecchi choc: minacce e poi l'aggressione fisica al consigliere di Fratelli d'Italia

28 agosto 2023 a

Episodio da censura al consiglio comunale di Terni, con una scena che ha visto per protagonista (in negativo) il sindaco Stefano Bandecchi. Durante una discussione su una richiesta di maggiori fondi per sicurezza urbana e assunzioni in Comune il primo cittadino si è scagliato contro Marco Celestino Cecconi, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Spada: “Dovrebbe provare vergogna per aver detto minchiate simili. Avete gestito la cassa per 5 anni, specialmente lei Masselli, si deve vergognare Masselli. Rida, sennò le volano tutti i denti dalla bocca a lei”. La minaccia di violenza era rivolta a Orlando Masselli, candidato sindaco per il centrodestra a Terni, uscito sconfitto nel ballottaggio con Bandecchi.

Cecconi ha preso le difese di Masselli, scatenando la furia di Bandecchi, che prima ha rincarato la dose di insulti - “Faccia sedere sto cog**ne” - e poi ha lasciato il proprio scranno per dirigersi verso le postazioni degli “avversari” politici. La ricerca di un contatto fisico è stata evidente e soltanto l’intervento della polizia locale presente in aula e in parte quello del vicesindaco Corridore ha evitato il peggio. “Non mi toccate che a voi vi comando io” ha urlato Bandecchi ai vigili che lo hanno fermato. La scena ha lasciato tutti allibiti e spaventati.