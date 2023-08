Il M5S è una succursale del Pd? “Il lavoro di Schlein funziona”, l'ammissione

28 agosto 2023 a

Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, nel corso de La Piazza di Affaritaliani a Ceglie Messapica ha rivendicato il lavoro dei grillini negli ultimi anni: “Non vedo perché non ci si dovrebbe fidare di una forza politica che le promesse che ha fatto ha provato a portarle a compimento senza governare mai da sola. Si può essere in accordo o in disaccordo con il reddito di cittadinanza ma l’abbiamo fatto. Si può essere in accordo o disaccordo con il decreto dignità, lo Spazzacorrotti, ma sono provvedimenti che avevamo promesso agli italiani e, nonostante abbiamo governato con forze politiche molto diverse da noi, li abbiamo portati avanti. Mi sembra che oggi una maggioranza molto compatta, un centrodestra che ha saputo vincere le elezioni, delle tante promesse fatte agli italiani, blocco navale, accise, fisco, la pacchia finita per l’Europa, non è rimasto molto”.

“Quindi - ribadisce l’ex ministro con orgoglio -, sì, penso ci si possa fidare di una forza politica che ha come leader un presidente del Consiglio che ha saputo gestire nel modo migliore possibile una pandemia e che ha saputo governare con forze politiche non sempre allineate. Una forza politica che nel frattempo è maturata molto. Quindi credo sia una forza politica di cui ci si può fidare”.

Ma il nuovo corso targato Giuseppe Conte è sempre più appiattito verso le posizioni dei dem e Patuanelli non lo nasconde: “Elly Schlein ha portato il Pd su posizioni su cui noi eravamo da tempo e credo che al momento funzioni”.