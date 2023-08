Migranti, Salvini rilancia il decreto sicurezza: "È ora che l'Ue si svegli"

Sullo stesso argomento: Selfie sulla nave Ong fuorilegge: è la linea Schlein sui migranti

Il vicepremier, Matteo Salvini, da Pinzolo va in pressing sul tema dei migranti: "Da ministro per aver bloccato e quasi azzerato gli sbarchi ho vinto diversi processi e il 15 settembre sarò in tribunale a Palermo. Ritengo sia necessario un nuovo decreto sicurezza già a settembre. L'Italia non può essere punto di arrivo dei migranti di mezzo mondo e l'Europa dopo tante chiacchiere deve muoversi". Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a margine del vertice in Trentino dove ha incontrato 30 amministratori e sindaci della provincia autonoma chiede che l'Europa inizi ad agire concretamente: "Siccome l'Italia manda ogni anno miliardi di euro a Bruxelles, la difesa dei confini italiani deve essere una priorità europea. A oggi siamo lasciati soli". Il richiamo all'accoglienza con riferimento ai valori della Carta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella? "Sono un ministro e ho giurato sulla Costituzione. Dunque per me la Costituzione è legge", aggiunge Salvini.

Intanto la premier Giorgia Melono si mette subito al lavoro a palazzo Chigi, per preparare il Consiglio dei ministri di lunedì e il dossier sulla prossima legge di Bilancio. A riguardo "l'obiettivo della Lega è mettere più soldi nelle tasche dei lavoratori prendendo un po' di soldi dalle banche", spiega Salvini che vorrebbe portare a casa anche 'Quota 41' per le pensioni.