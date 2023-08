Extraprofitti, sondaggio trionfale per il governo. Salvini: tassarli è doveroso

09 agosto 2023 a

Il ragionamento fatto dal governo "è che dei maggiori profitti che quest’anno le banche faranno rispetto all’anno precedente, semplicemente per le politiche sbagliate della Bce, una parte verranno usati per aiutare le famiglie che hanno un mutuo e per confermare l’aumento degli stipendi". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo a Radio anch’io su Radio 1. "Qualche banchiere si è rammaricato, ma stiamo parlando di un settore che sta facendo miliardi e miliardi di euro di guadagni senza muovere un dito in conseguenze di scelte altrui", afferma il leghista, quindi "mi sembra che redistribuire ai cittadini italiani una piccola parte di questi guadagni sia un’opera economicamente e socialmente doverosa".

Il governo stanga le banche per trovare i fondi per mutui e cuneo fiscale

Il ministro e vicepremier ha parlato del provvedimento anche con Affaritaliani commentando il sondaggio di Lab21.01 per secondo il quale il 91,6% degli italiani è favorevole alla tassazione sugli extraprofitti delle banche decisa dal governo (contrario alla misura solo l’8,4% del campione). "Aumentano benzina e carrello della spesa, aumentano di miliardi i profitti delle banche ma gli interessi dati dagli istituti di credito ai risparmiatori sui conti correnti rimangono bassissimi. Visto che vogliamo continuare ad aumentare gli stipendi e le pensioni più basse, come abbiamo deciso a maggio e come si vede in milioni di buste paga già dal mese di luglio, una piccola parte di questi guadagni miliardari delle banche servirà ad aiutare le famiglie a pagare le rate dei mutui, e a tagliare le tasse a vantaggio di lavoratori e imprese", ha detto Salvini..