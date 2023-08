Omnibus, “condividere i guadagni”. Gasparri, mano tesa alle famiglie con le tasse alle banche

Francesco Forgione 08 agosto 2023 a

a

a

Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri , è intervenuto nel programma di La7 “Omnibus” sulle misure del decreto varato dal governo nell'ultimo Consiglio dei ministri. In particolare sul provvedimento riguardante la tassazione del 40% degli extraprofitti bancari maturati nel 2023. “Sicuramente è una misura che non era stata preannunciata perché è normale introdurla a mercati chiusi” esordisce Gasparri. Poi continua: “In consiglio dei ministri, si è ritenuto di trovare spazio per mitigare i costi dei mutui e andare incontro ai cittadini che si stanno trovando a pagare oneri eccessivi dopo l'aumento dei tassi”.

Il governo stanga le banche per trovare i fondi per mutui e cuneo fiscale

Per mettere in atto la misura, spiega il senatore di Forza Italia: “bisognerà valutare i bilanci bancari degli anni 2021,2022 e 2023 e attingere ad una parte degli extraprofitti”. Tutto ciò per: “andare incontro a quei cittadini che stanno pagando, con i mutui variabili, un eccesso dovuto all’aumento dei tassi della Bce”. Il provvedimento dovrebbe valere circa 2,8 miliardi di euro e riguarderà la tassazione degli extraprofitti delle banche, ma ancora non si sa nello specifico come avverrà nella pratica questa misura.

Meloni teme per l'attacco al governo. “Crociata della sinistra”, il retroscena

Come questo provvedimento andrà ad incidere positivamente sui mutui dei cittadini? Gasparri dice: “Il decreto è stato varato ieri sera, ancora sono da definire i dettagli però il concetto è chiaro”. Il senatore chiude l’intervento spiegando l’attuazione della norma: “Dovrebbero essere analizzati i bilanci degli ultimi tre anni, vedere l’incremento dell’utile e dell’attivo e su una parte di questo, disporre un prelievo per la redistribuzione a vantaggio dei cittadini”. “Lo scopo è che se tu hai guadagnato di più per l'aumento dei tassi, e non perché sei stato bravo per delle performance imprenditoriali fantasmagoriche, devi condividerli”, chiosa l’esponente azzurro.