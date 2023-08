Palazzo Chigi, riunione su nuove norme per i taxi: si va verso il Cdm di lunedì

03 agosto 2023 a

Riunione a palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri terminato in serata. Nell’incontro tra la premier Giorgia Meloni, il vicepremier Matteo Salvini, il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso si sono affrontati alcuni dossier sul tavolo dell’esecutivo anche in vista del prossimo Consiglio dei ministri di lunedì. Tra i dossier anche quello riguardanti i taxi. Palazzo Chigi nei giorni scorsi aveva annunciato di voler lavorare ad una soluzione a breve e ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha rimarcato che arriverà una risposta dell’esecutivo prima della chiusura estiva.

Il post-Berlusconi è sempre più governista: Tajani si prende Forza Italia

«Dobbiamo garantire il diritto degli utenti. Il tentativo è rispondere all’attesa di mercato senza danneggiare gli interessi legittimi della categoria», ha affermato alla festa della Lega a Cervia il responsabile di via XX settembre. Sempre ieri Urso e il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, hanno incontrato in videoconferenza dal Mimit il presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e sindaco di Bari, Antonio Decaro, per una condivisione delle misure sul tavolo. Ai comuni nei giorni scorsi è stata prospettata, dal ministro Urso e dal responsabile dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini - la possibilità di rilasciare licenze aggiuntive provvisorie, per chi è già titolare di licenza, per l’esercizio del servizio. Il timore nel governo, spiega una fonte, è che ci possa essere una protesta della categoria proprio a Ferragosto. L’obiettivo - osserva un’altra fonte dell’esecutivo - è quello di portare avanti un confronto per arrivare ad una soluzione in tempi brevi.