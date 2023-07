Sondaggio Swg-La7, la Lega vede il 10%. Corsa inarrestabile di Fratelli d'Italia

31 luglio 2023 a

Il centrodestra continua a crescere senza sosta a diversi mesi di distanza dall'insediamento ufficiale. Con buona pace della sinistra che aveva profetizzato catastrofi e una deriva autoritaria che allo stato delle cose non si sono minimamente verificate. L'ultimo dato sul successo della coalizione che sostiene l'esecutivo è arrivato dal sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. Nella rilevazione Fratelli d'Italia sale dello 0,2%, toccando quota 29,4%. Segno positivo rispetto alla scorsa settimana anche per la Lega di Matteo Salvini, che rosicchia un altro 0,1% agli avversari e tocca il 9,7%. Il 10% è dietro l'angolo. Restano nel centrodestra è stabile il gradimento degli italiani per Forza Italia: il partito fondato da Silvio Berlusconi totalizza il 7,2% dei consensi.

In crescita anche il Partito democratico che passa dal 19,6% al 20%, con un ritorno sopra alla soglia psicologica del disastro: in casa dem sono tutti convinti che se alle elezioni Europee del 2024 arrivasse un risultato al di sotto di tale soglia si dovrebbe arrivare alle dimissioni di Elly Schlein. Sale pure il Movimento 5 Stelle: dal 16% i grillini passano al 16,3%. Male Azione, Verdi e Sinistra e Italia Viva: tutti e tre i partiti scendono dello 0,2%, attestandosi rispettivamente a 3,4%, 3% e 2,5%. Giù pure +Europa (2,4% complessivo) e Unione Popolare (1,7%), mentre c'è una crescita al 2,2% (+0,1%) di Per l'Italia con Paragone.