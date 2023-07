Pnrr, Giorgia Meloni sui soldi dell'Europa: quando arriveranno i fondi Ue

29 luglio 2023 a

Entro la fine dell'anno arriveranno i 35 miliardi previsti dalla terza e quarta rata del Pnrr. Il premier Meloni esprime tutta la sua soddisfazione di fronte alla prospettiva di incassare questa enorme quantità di denaro da investire nella modernizzazione del Paese. «Sono molto contenta del risultato sul Pnrr, 35 miliardi tra terza e quarta rata entro la fine dell’anno» e che «siamo riusciti a modificare alcuni degli obiettivi per rendere le risorse da calare a terra ancor più efficaci nella loro realizzazione». Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, l'ha detto in un'intervista al Tg5 commentando il via libera al pagamento della terza rata del Piano e il parere favorevole sulla quarta. «Sono soddisfatta di un viaggio negli Stati Uniti che evidentemente dimostra che la credibilità e lo standing che l’Italia sta tenendo a livello internazionale vengono apprezzati», ha aggiunto.

Sul recente viaggio negli Usa, il premier È con un elogio degli italo-americani, migliori promotori dell’Italia negli Stati Uniti, che Giorgia Meloni ha voluto, tra l’altro, salutare gli ospiti riuniti per il ricevimento in suo onore a Villa Firenze, residenza dell’ambasciatrice negli Usa, Mariangela Zappia. Un passaggio del breve discorso della premier, a quanto apprende LaPresse, è stato dedicato anche alle sfide davanti alle quali si trova l’Occidente, in questo particolare contesto storico. Meloni ha inoltre ringraziato lo staff dell’Ambasciata e il suo team, per il successo della missione a Washington. Dallo staff della premier, nel corso della serata, è emersa inoltre la soddisfazione per l’approvazione della terza rata del Pnrr.