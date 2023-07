Meloni-Biden, no conferenza congiunta. Sparata di Bonelli: chi tira in ballo...

27 luglio 2023 a

Giorgia Meloni è stata ricevuta dal presidente americano Joe Biden nello Studio Ovale della Casa Bianca. "Italia e Usa hanno un comune interesse a potenziare un commercio globale che non sia solo libero ma anche corretto. La competizione di altri Stati che non osservano i nostri standard in termini di protezione dei lavoratori, sicurezza e la protezione dell’ambiente minano le nostre aziende e lavoratori", ha detto Biden sottolineando l'impegno italiano nel sostegno dell'Ucraina. La premier ha affermato nell'incontro che "l’Occidente deve lavorare insieme per supportare il nostro sistema industriale favorendo la convergenza tra gli interessi delle nostre nazioni", facendo in modo che "il dialogo tra Usa, Italia, Ue possa far superare le tensioni produttive a beneficio di tutti". Una intesa forte e un'alleanza di lungo corso. Meloni e Biden al termine dell'incontro non svolgeranno una conferenza stampa congiunta (la premier incontrerà la stampa italiana all'ambasciata), circostanza che ha provocato le proteste dei media Usa.

Rispondendo a una domanda sull’argomento, la portavoce Karine Jean-Pierre ha detto di non essere stata coinvolta nell’organizzazione dell’incontro: se ne è infatti occupato l’ufficio del Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. La Casa Bianca ha spiegato che la decisione di non svolgere una conferenza stampa congiunta al termine del bilaterale "non è stata unilaterale" ma condivisa "dai due team".

Spiegazione che evidentemente non è sufficiente per Angelo Bonelli, il leader dei Verdi, protagonista di un tweet quantomeno curioso: "Giorgia Meloni in perenne fuga dai giornalisti mette in imbarazzo il presidente degli USA Biden e tutta l’Italia. Nessuna conferenza stampa della Premier italiana congiunta con il presidente USA. Uno sgarbo mai visto ed un segnale di grande debolezza: avrà ricevuto richiesta da Trump?", è la sparata del co-portavoce di Europa Verde e deputato Avs.