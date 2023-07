Italia-Usa, Meloni conquista lo speaker McCarthy: una delle leader più impressionanti

27 luglio 2023 a

"Sono molto contenta di essere qui nel cuore della democrazia americana. È un ulteriore segno dei legami incredibilmente stretti tra Italia e Usa. Ora più che mai nell’attuale congiuntura" generata dalla guerra in Ucraina "le nostre relazioni sono essenziali" e destinate a diventare "ancor più solide". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha affermato nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con lo speaker della Camera dei Rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, che ha riservato per la premier parole di miele: Meloni "è probabilmente una delle leader più impressionanti" incontrate dalle delegazioni bipartisan del Congresso nelle loro missioni all’estero.

"Il legame tra Stati Uniti e Italia è molto forte, ringrazio questo premier, la sua visita è molto importante: con la sua strategia per il futuro, le connessioni" tra Italia e States "saranno più forti e continueremo a farle crescere", ha affermato McCarthy che ha ricordato che il primo Paese europeo visitato, una volta diventato speaker, "è stata l’Italia", in nome di "un’amicizia che trascende la politica", e in memoria del "nonno, Guido Palladino", che lasciò l’Italia a 11 anni per l’America.

"Mai come oggi, per il contesto internazionale, la nostra relazione è essenziale. Mai come oggi dobbiamo essere capaci di fare affidamento uno sull’altro", ha detto Meloni, "oggi abbiamo avuto l’occasione di scambiarci le rispettive visioni su molte questioni internazionali - aggiunge - sulla guerra in Ucraina e sui suoi effetti globali, in particolare sulla sicurezza alimentare, sulla stabilizzazione e sviluppo del Mediterraneo, dell’Africa, sull’Indopacifico". Alle 15 ora di Washington, le 21 italiane, Meloni saràaccolta nello Studio Ovale della Casa Bianca dal presidente Joe Biden.