Schlein vuole Annunziata alle Europee, agitazione nel Pd: chi le fa la guerra

Nel Pd si torna a parlare prepotentemente della candidatura di Lucia Annunziata alle elezioni europee del prossimo giugno. Elly Schlein vorrebbe puntare sulla giornalista che ha lasciato la Rai in polemica con il governo di destra, che tuttavia l'aveva riconfermata al suo posto. L'operazione però non è semplice. Premesso che l'ex conduttrice di Mezz'ora in più ha già rifiutato a suo tempo una candidatura con il Partito democratico, emerge che "Annunziata, spiegano nel Pd, punterebbe a candidarsi nel Centro", circoscrizione affollatissima e contesa.

A scriverlo è il Giornale in un restroscena che ricorda come quello di Annunziata sia un profilo ideale per Schlein ("donna, esterna al Pd, dotata di gran visibilità") ma al Centro vorrebbero candidarsi Marta Bonafoni (braccio destro della segretaria), Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, Dario Nardell, Matteo Ricci, Laura Boldrini... Insomma troppi galli a cantare. Ma perché proprio al centro? Secondo quanto riportato la proposta dem ad Annunziata è per la circoscrizione del Sud, ma la giornalista sa bene che "su quel posto ha già messo gli occhi Sandro Ruotolo, attualmente privo di stipendi parlamentari ma indaffaratissimo ad affermarsi come vero luogotenente di Elly Schlein: è lui che dà la linea sulle questioni che appassionano il nuovo Pd, dalle poltrone Rai alla guerriglia per far fuori Vincenzo De Luca e candidare al suo posto il grillino Roberto Fico".

Sullo sfondo l'idiosincrasia tra Ruotolo e Annunziata, dovuta - secondo il retroscena - a una sorta di proprietà transitiva: Michele Santoro, di cui Ruotolo è stato stretto collaboratore, ha ammesso in tv di non sopportarla. "E Ruotolo - che in pubblico fa finta di difenderla dalle presunte «epurazioni» Rai - segue a ruota", si legge nella ricostruzione. Tuttavia l'ipotesi Europee per Annunziata ha ripreso quota dopo la partecipazione della giornalista alla Festa dell'Unità di Roma con Zingaretti e un altro appuntamento confermato con Roberto Speranza.