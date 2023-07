Animali su voli e spiagge e lotta all'abbandono: Biancofiore chiede provvedimenti

20 luglio 2023 a

La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie, è intervenuta al question time al Senato sul tema degli animali: "Sono particolarmente grata al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, per l'interesse, la sensibilità e l'attenzione, manifestati oggi durante il question time al Senato, all'appello che gli ho rivolto per consentire agli animali d'affezione di poter accedere sui voli insieme ai loro padroni invece di essere costretti sotto ai sedili o peggio nelle stive degli aerei come fossero bagagli e di poter accedere anche sulle spiagge. Sarebbe un modo per contrastare efficacemente il gravissimo e crudele fenomeno dell'abbandono degli animali domestici, che si acuisce durante l'estate".

"Auspico - ha detto Biancofiore - che il ministro e vicepremier Salvini riesca a fronteggiare, con provvedimenti immediati, questa emergenza, così vissuta dalle tante persone che considerano i propri animali come veri familiari. Auguro che si possa sollecitare e sensibilizzare la Iata, l'Enac e le singole compagnie aeree per consentire un trasporto civile degli animali in sintonia con le leggi internazionali, europee e con la stessa costituzione italiana. Secondo l'ultimo rapporto Assalco 2023 - ha osservato la senatrice a Palazzo Madama - gli animali censiti in Italia sono 65 milioni mentre 8,5 milioni sono gli italiani che partono in vacanza durante l'estate con il proprio animale da compagnia. Serve un testo unico delle leggi per la tenuta degli animali non ultimo anche l'obbligo di inserire gli animali d'affezione nello stato di famiglia. Penso che il divieto al trasporto in aereo e all'accesso sulle spiagge o in altri luoghi pubblici come musei, cinema, teatri diventa - ha concluso Biancofiore - per un numero enorme di italiani una difficoltà inaudita e determina per gli animali a rischio abbandono effetti davvero crudeli”.