Coraggio Italia, parla Biancofiore: “Siamo la casa dei determinati a migliorare il Paese”

10 giugno 2023 a

Michaela Biancofiore, vicepresidente di Coraggio Italia e presidente del gruppo a Palazzo Madama, ha parlato dal palco durante l'assemblea organizzativa di Coraggio Italia in corso al teatro Piccola Fenice di Badia Polesine: “Coraggio Italia punta ad essere un rassemblement di tutte le forze civiche presenti sul territorio nazionale, guidato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, autentico uomo del fare, leader dei determinati a migliorare l'Italia, a sostegno della maggioranza di governo e al coraggioso lavoro del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A lei siamo vicini politicamente ma anche umanamente come prima donna premier per la forza, la competenza e la capacità che sta dimostrando alla guida di un Paese ereditato sull'orlo di un baratro e che oggi cresce più di tutti i paesi europei”.

“Noi rappresentiamo - ha aggiunto Biancofiore - l'area liberal popolare della coalizione di centrodestra e vogliamo dar voce e sostegno a chi nella vita è determinato a mettersi in gioco, a chi crede che il lavoro sia il vero ascensore sociale, a chi desidera puntare sul merito, sull'impegno, sulla competenza, che devono essere riconosciuti e valorizzati per emergere nella società. Il nostro manifesto di valori fortemente costruito anche dai giovani, punta a proteggere la famiglia e la casa, il risparmio, la proprietà privata, la sicurezza dei cittadini, la loro capacità di intrapresa, in linea con l'azione intrapresa dal governo e dalla coalizione. Vorrei anche approfittare di questa assemblea - ha osservato ancora la deputata - per dire a Matteo Renzi che il governo Meloni non cadrà con l'alternativa riformista perché le riforme che servono al Paese le stiamo facendo noi. A Renzi non lasceremo nemmeno un piccolo pertugio dove infilare una qualche distruttiva manovra di palazzo di cui lui si è mostrato in passato abile organizzatore”.