Messina Denaro, Fratelli d'Italia sospende immediatamente il consigliere Randazzo

I responsabili locali di Fratelli d’Italia hanno sospeso da iscritto al partito Giorgio Randazzo, il consigliere comunale 33enne di Mazara del Vallo (comune in provincia di Trapani) arrestato nell’ambito dell’inchiesta sul furto di file riservati sulla cattura di Matteo Messina Denaro che vede coinvolto anche un carabiniere. I documenti, secondo gli inquirenti, dovevano essere poi venduti al fotografo Fabrizio Corona. La decisione è stata adottata a scopo cautelativo, precisano fonti del partito di Giorgia Meloni. Le stesse fonti sottolineano all’Adnkronos inoltre come Randazzo non ricopra alcun ruolo di partito.

In particolare i due sono accusati dell’intenzione di vendere 786 file riservati sulle indagini per l’arresto del boss mafioso. In particolare Randazzo ha contattato Corona per cercare di vendergli i documenti e su indicazione di Corona si è rivolto poi a Moreno Pisto, direttore del quotidiano online Mow. L’accusa per il militare, Luigi Pirollo, è quella di accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d’ufficio, Randazzo e Fabrizio Corona sono accusati di ricettazione.