Pd, Illy rade al suolo Schlein: “Una iattura, farà perdere molti voti alla sinistra”

Riccardo Illy, ex amministratore delegato della nota azienda che produce caffè, è stato anche sindaco di Trieste e governatore del Friuli Venezia-Giulia, venendo sostenuto dalla sinistra. E l’imprenditore ci tiene a dare una sonora bastonata ad Elly Schlein, nuova leader del Pd, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera: “Non sono contento di Schlein, credo che sia una iattura per il Pd, per il centrosinistra e pure per Giorgia Meloni, che ancora non lo sa. Al leader della maggioranza serve un’opposizione forte, non debole e frammentata, altrimenti si rafforzano i rivali interni. Schlein farà perdere molti voti al Pd. Trovo surreale che l’abbiano eletta i passanti. Il segretario giusto era Stefano Bonaccini”.

Nel colloquio con il quotidiano c’è anche un passaggio su Berlusconi da parte di Illy: “Io agivo per spirito di servizio, lui perché si sentiva minacciato dai comunisti. Lo disse nel 1993, invitandomi a un incontro il cui scopo mi fu chiaro solo l’anno seguente. Mi considero un liberale. Per me lui era un oligopolista, benché abbia avuto il merito di circondarsi di gente valida. Penso ad Antonio Martino, per esempio”.