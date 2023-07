D'Amato molla Schlein per Azione, Calenda gongola: "Altri arriveranno"

17 luglio 2023 a

"Siamo felici di dare il benvenuto in Azione ad Alessio D’Amato, persona di cui noi abbiamo, non da oggi, una grandissima stima" e che "rappresenta la cultura della buona amministrazione di centrosinistra". Il leader di Azione, Carlo Calenda, annuncia ufficialmente l'arrivo nel suo partito dell'ex assessore di Nicola ZIngaretti alla Regione Lazio. Un addio pesante al Pd di Elly Schlein. Nel corso di una conferenza stampa al Senato, viene spiegato che D'Amato"entrerà nella segreteria nazionale e lavorerà insieme ad altri alla riorganizzazione dell’attività di Azione nel Lazio. C’è un valore importante, anche simbolico" ha aggiunto Calenda ricordando come, a suo avviso, lo stesso dem sia "l’autore della migliore campagna vaccinale fatta in Italia durante il Covid".

"Sono entrato in Azione per dare il mio contributo per rafforzare il fronte riformista", ha affermato l'ormai ex Pd, "avverto l’esigenza di un linguaggio chiaro e concreto. Pragmatismo e concretezza che ho cercato di mostrare durante il contrasto alla pandemia" perché "la politica deve distinguersi per la concretezza delle proposte".

Calenda si gode il nuovo ingresso: "nei prossimi mesi ci saranno altri arrivi", afferma, "questo sarà un processo lungo di arrivi, un processo che si è messo in moto e nei prossimi mesi ce ne saranno altri - dice il leader di Azione - Spiace sentir parlare di campagna acquisti, l’importante è che le persone arrivino, ma non vengono sollecitate ad arrivare. Nei prossimi mesi ci saranno altri arrivi e noi ne siamo contenti".