Pd nel caos, Schlein a Napoli ma De Luca le rovina festa anti-Meloni

Elly Schlein a Napoli parla di un "no" del Pd "con una voce sola e forte" all'autonomia differenziata, ma a Napoli la voce che manda quella di Vincenzo De Luca, fa ancora più rumore. La Campania da mesi è la vera grana della segretaria dem. Ai Quartieri Spagnoli Schlein, dopo una tappa d'obbligo al murale di Maradona, chiude la due giorni organizzata dai dem al grido di 'una e indivisibile' e attacca Giorgia Meloni e il suo Governo. Il ddl voluto dall'esecutivo, "vuole dividere un Paese che ha bisogno di essere ricucito", ribadisce la leader che provoca gli avversari e prova a dividere la maggioranza. Non solo l'autonomia, però. La segretaria dem ribadisce la linea anche per quel che riguarda le riforme, denunciando "il patto di potere" siglato dal governo "con un orrido baratto": il presidenzialismo per il ddl Calderoli.

Le polemiche però travolgono lo stesso Pd. A pesare è ancora l'assenza alla due giorni napoletana di Vincenzo De Luca e del figlio Piero. La distanza dei due con la segretaria è legata al dibattito sul possibile terzo mandato del Governatore campano e alla scelta di non confermare il figlio alla vicepresidenza del gruppo a Montecitorio. Stefano Bonaccini e Antonio Decaro provano a richiamare tutti all'unità: "Mi auguro che quelle che possono essere apparse come divergenze in queste settimane si possano ricomporre al più presto, perché abbiamo bisogno di De Luca - dice chiaro il presidente dem e governatore dell'Emilia Romagna -. Si possono avere idee differenti ma bisogna ricercare unità in nome delle cose da fare, per essere tonici e battere la destra".

"Purtroppo oggi non ho visto tutto il partito qui, quindi mi sento di fare un appello a tutti a superare le divisioni interne - gli fa eco il presidente Anci e sindaco di Bari - Quella di De Luca è un'assenza che pesa e non possiamo far finta che non ci sia. L'assenza c'è e va superata". Schlein sceglie di glissare sull'argomento, anche se i 'pompieri' - come ad esempio il responsabile organizzazione dem Igor Taruffi - sono all'opera. "L'unità - si limita a dire la leader - è un valore soprattutto quando si accompagna alla coerenza di una visione e delle battaglie che noi facciamo insieme".