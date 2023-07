L'aria che tira, Meli sbugiarda Schlein: "Cosa dice la legge", siluro al Pd

05 luglio 2023 a

Vincenzo De Luca "lo vorrei come sindaca di Roma, almeno risolverebbe i problemi della città", afferma la giornalista del Corriere della sera Maria Teresa Meli ospite de L'aria che tira estate, su La7. Si parla naturalmente delle tensioni nel Pd con la segretaria dem, Elly Schlein, che continua a subire gli attacchi del governatore della Regione Campania che punta al terzo mandato. Quella sulle capacità amministrative del presidente della Campania non è l'unisca stoccata a Schlein: "Il terzo mandato è vietato dalla legge? La legge consente di fare una deroga, se c'è una maggioranza in Consiglio regionale si può fare"; spiega Meli. Insomma, quanto proclamato da Schlein, ossia che il discorso sul terzo mandato non sussiste perché vietato dalle norme, non è corretto e De Luca - ma a che Michele Emiliano - è pronto ad andare fino in fondo.

Per quanto riguarda la maggioranza, Meli parla dei casi di Daniela Santanchè, che oggi riferisce in Senato sul caso delle sue società dopo il servizio di Report, e di Vittorio Sgarbi. "Quest maggioranza ha dei grandi problemi ma non sono Santanché e Sgarbi, se la caveranno", il problema di Giorgia Meloni è l'Europa" psiega in riferimento alle divisioni sulle alleanze per le Europee, con Matteo Salvini che rinsalda l'asse con Marine Le Pen e la destra tedesca.