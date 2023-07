Scontro Schlein-De Luca, le accuse di Elsa Fornero: "Matrice maschilista"

04 luglio 2023 a

"Mi imbarazza avere gente che magari consuma 300 euro l'ora per le imbecillita'. Trecento euro sono i due terzi di una pensione minima, quindi mi domando quale credibilità possa avere chi ha questo rapporto di coerenza fra il modo di vivere e il modo di parlare". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi alla scelta della segretaria del Pd, Elly Schlein, di dotarsi di un'armocromista per curare la propria immagine. Presto è arrivata la replica della diretta interessata: "La migliore risposta alle critiche interne è il consenso dell'elettorato del Pd. Il cambiamento non piace a tutti. Io che sono stata votata per cambiare il Pd, non rispondo a polemiche personali". Il botta e risposta tra Schlein e De Luca è stato al centro dell'ultima puntata di In onda, il programma di La7. Elsa Fornero non ha avuto dubbi: le parole del presidente della Regione Campania sono sintomo diretto del maschilismo.

"Ci chiedevamo in redazione se l'astio che i big del Partito Democratico dimostrano nei confronti della segretaria Elly Schlein abbia una matrice genuinamente politica o se non ne abbia anche una di genere o addirittura generazionale": così Marianna Aprile ha chiesto a Elsa Fornero di esprimersi sui recenti veleni circolati in casa Pd. A guastare i sogni della segretaria Dem, che ha annunciato un' "estate militante", ci ha pensato il governatore campano Vincenzo De Luca, che ha attaccato frontalmente lei e l'intera dirigenza romana del Pd.

Sulla questione è intervenuta Elsa Fornero che, subito, ha detto: "Io le do assolutamente ragione. C'è questa matrice evidente, intanto perché non vorrei offendere nessuno". "Volete dire che è maschilismo?", con questa domanda diretta Luca Telese ha bloccato l'ospite. "Dobbiamo dirlo perché è così, si vede ed è ancora nei comportamenti quotidiani, nelle battutine", ha ribattuto e chiosato la professoressa.