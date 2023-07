Bancarotta e falso in bilancio, Daniela Santanchè è indagata nel caso Visibilia

05 luglio 2023 a

Bancarotta e falso in bilancio, Daniela Santanchè è indagata nella vicenda Visibilia. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè risulta indagata almeno dallo scorso novembre per bancarotta e falso in bilancio in merito a presunte irregolarità nella gestione delle società del gruppo Visibilia, da lei stessa fondato.

Da mesi - come riferiscono fonti della Procura di Milano - l’iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato non è più secretata. Lo è stato per un periodo di 3 mesi non rinnovabili come prevede il codice di procedura penale per scelta degli inquirenti che hanno ravvisato «specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine». Motivo per cui l’istanza presentata a inizio anno dai suoi avvocati per verificare il suo eventuale stato di indagata aveva dato esito negativo.