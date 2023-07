Caso Visibilia, la difesa di Daniela Santanché: non ho ricevuto avvisi di garanzia

Sullo stesso argomento: Santanchè in Senato ma alla sinistra non basta. E Meloni la difende

«Non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia». Così il ministro per il Turismo, Daniela Santanchè nella sua informativa al Senato, dopo le indiscrezioni di stampa su presunte irregolarità delle aziende Visibilia e Ki Grou. «Un quotidiano - ricorda con riferimento al Domani - snocciola informazioni senza indicare alcuna fonte. O questo giornale mente per una classica imboscata per colpire un ministro del governo, oppure prendo in considerazione questa ipotesi che ripete vicende passate nella storia, oppure il Domani ha avuto notizie che io non ho e che nessuno potrebbe avere». Siamo di fronte a "sporche schifose pratiche che oggi toccano me e domani potrebbero toccare anche a comuni cittadini". conclude.

«Non sono qui per rispondere a trasmissioni televisive ma per bloccare la strumentalizzazione politica che si sta facendo contro di me mistificando la realtà. Sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio». Lo ha detto il ministro per il Turismo, Daniela Santanchè, riferendo in aula al Senato sulla vicenda relativa alla società Visibilia. «Non mi sono mai appropriata di nulla che non mi appartenesse e non ho mai abusato delle posizione apicali nelle aziende. Sfido chiunque a dimostrare il contrario».