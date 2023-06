Santanchè, dal governo filtra massima fiducia nel ministro

28 giugno 2023 a

L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni conferma massima fiducia nel ministro del Turismo Daniela Santanchè. A riferirlo sono fonti di governo, che precisano che il parere favorevole sull'ordine del giorno al decreto lavoro presentato oggi alla Camera dalla deputata del Partito Democratico Chiara Gribaudo si riferisce al merito del dispositivo, che impegna l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull'utilizzo inappropriato della cassa straordinaria Covid.

Nel pomeriggio si era scatenata una polemica per il parere favorevole del governo all’odg dei dem al decreto lavoro. Veniva infatti impegnato l'esecutivo "a sanzionare gli operatori che avessero usufruito in maniera fraudolenta" della Cassa integrazione Covid, tra le quali viene esplicitamente citata, "Visibilia Editore" del ministro Santanchè. Ma ora dal governo hanno chiuso il caso spiegando la realtà dei fatti. Anche la stessa Santanchè ha parlato della situazione: “Mi sembra giusto che il governo faccia la sua parte, hanno fatto bene, sono d’accordo. Verrò qui mercoledì, non avrò problemi”.