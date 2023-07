Incidente Laurentina, l'appello di Salvini ai genitori. Cosa prevede il codice della strada

Francesco Forgione 02 luglio 2023 a

Un altro incidente mortale sulle strade di Roma, ancora una volta causato da un giovane a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Lo schianto è avvenuto sulla Laurentina: un suv con a bordo dei ragazzi ha invaso la corsia opposta e ha travolto la Lancia Y condotta da una donna 67enne deceduta sul colpo. Dai rilievi dei vigili urbani si ipotizza che il suv viaggiasse ad alta velocità e il ventenne alla guida abbia perso il controllo dell’auto finendo contromano e causando il tragico incidente.

Dopo l’incidente di Casal Palocco, un’altra vittima sulle strade romane. Il problema che si evince dai due episodi è sempre lo stesso, ai giovani neopatentati vengono affidate macchine troppo potenti e questo porta a grandissimi rischi per la circolazione stradale. Per questo motivo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in una nota Facebook rilancia il suo piano sull’applicazione di un nuovo Codice della Strada volto a evitare situazioni analoghe: “Un altro dramma sulle strade italiane vede, purtroppo, ragazzi freschi di patente alla guida di un suv che, a Roma, ha invaso la carreggiata contromano, travolgendo e uccidendo una donna, a cui va la nostra preghiera e il nostro pensiero. Il nuovo Codice della Strada punterà a contrastare e prevenire proprio queste tragedie: niente macchine di grossa cilindrata ai neopatentati per i primi TRE anni anziché uno. In attesa che il Parlamento lo approvi, un appello ai genitori: non mettete in mano ai vostri figli più giovani mezzi che non possono e non riescono a controllare. Riguarda la Vita di tutti”. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida niente autoveicoli dalla grossa cilindrata e pene più severe per incentivare le persone a non correre al volante, questo il piano di Salvini per evitare altre tragedie che, purtroppo, sono diventate sempre più frequenti sulle strade nazionali.