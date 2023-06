Sondaggi, Ghisleri gela la sinistra: "Meloni in sintonia con gli italiani". Pd a picco

30 giugno 2023 a

Giorgia Meloni può sorridere, scrive la Stampa, perché la premier continua ad avere alti livelli di fiducia e gli italiani sono d'accordo con lei sul Mes. Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Reasearch, presenta i dati dell'ultimo sondaggio secondo cui per un cittadino su due il governo Meloni è saldo e compatto (49,5%). "Al netto delle critiche e dei rischi, occorre riconoscere che Giorgia Meloni rimane stabile al di sopra del 40% nel suo indice di fiducia, a conferma della sintonia con una buona parte del Paese", commenta la sondaggista che spiega: "Anche Fratelli di Italia, ad oggi, non sembra mostrare crepe nel consenso attestandosi nelle intenzioni di voto sempre vicino alla soglia del 30%".

Tra le cose che preoccupano di più gli italiani c'è l'inflazione, con l'aumento dei prezzi ritenuto insostenibile. Sulla ratifica del Mes "il dato più importante, sulla questione, è che il 33,5% degli italiani non sa di che cosa si stia parlando e come potrebbe essere utile al nostro Paese". Tuttavia, "il 38,9% dell'intero campione si dichiara favorevole alla sua ratifica".

Poi Ghisleri parte degli interventi in Parlamento della premier prima del Consiglio d'Europa. La mossa migliore di puntare a essere "protagonisti in Europa avvantaggiandosi ad esempio delle difficoltà di Paesi come la Germania, che fino a oggi hanno dettato il ritmo delle decisioni dell'Unione", e "in un certo senso abbiamo già registrato questo comportamento negli ultimi interventi in parlamento della premier". Una Meloni all'attacco che ha ricordato i toni precedenti alle elezioni, spiega Ghisleri, "Una Giorgia che tutti hanno imparato a conoscere fino allo scorso anno, quando era leader solitaria dell'opposizione. Il passo successivo è quello più complicato che deve trovare il perfetto connubio e la sintesi tra essere Giorgia, donna, madre, cristiana, italiana ed essere il presidente Meloni", conclude la sondaggista. Dalle intenzioni di voto del sondaggio di Euromedia Research, spicca il dato di Fdi che cresce dello 0,4 per cento e si attesta al 29,2. Ma anche il crollo dell'1,1 per cento del Pd di Elly Schlein (20,2) e il balzo del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che guadagna l'1,2 per cento e sale al 16,2.