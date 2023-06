Tagadà, Ghisleri e i voti di Forza Italia: gli elettori azzurri vanno a Giorgia Meloni

29 giugno 2023 a

La morte di Silvio Berlusconi ha scatenato una rivoluzione nello scenario politico italiano. In un primo momento le fila del partito azzurro si sono gonfiate sulla scia dell'emozione per la scomparsa del Cav. L'effetto, però, non è durato molto. A distanza di qualche settimana, i sondaggi descrivono un'emorragia che sta molticando i voti di Fratelli d'Italia. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 29 giugno su La7 con Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research.

"C'è una certa attenzione da parte dell'elettorato di Forza Italia. All'inizio era solo il 20% ma, dopo la seconda settimana, è cresciuto ulteriormente. Col dato di Nando Pagnocelli siamo arrivati al 30% - ha spiegato Alessandra Ghisleri, direttrice Euromedia Research - Questo significa che Forza Italia ha poco tempo per costruire il suo percorso che sia nel solco della tradizione di Silvio Berlusconi ma che abbia anche un nuovo percorso per l'elezione dei dirigenti, come legame col territorio, per poter fidelizzare l'elettorato, Giorgia Meloni deve avere quella capacità e quella generosità per dire: "Io sono la strada, potete anche scegliere me". Ed è quel valore che non può permettersi di perdere perché è il gancio che la tiene legata al centro. A quel centro parlamentare a cui molti partiti come Calenda, Renzi e una buona parte del Pd stanno guardando. E' una situazione che evolverà. calcoliamo che prima Forza Italia era al 6,5% poi dopo la morte di Berlusconi è passata al 9,5% e adesso nei nostri dati è tornata al 7%. e si è sgonfiata. Quindi quella attenzione sta man mano ritornando. Gli elettori si stanno guardando in giro perché non possono votare sempre in memoria di ma vogliono votare per il futuro".