Sondaggio Swg: il Pd scivola ancora, Conte smarca Schlein e la Lega risale

26 giugno 2023 a

a

a

L'effetto Schlein, ancora una volta, non c'è stato. Il Pd, nonostante gli appelli in piazza della neosegretaria, è in caduta libera. Il Movimento 5 stelle, invece, recupera terreno. Il tira e molla tra la leader dem e il numero uno pentastellato è segno di una competizione interna senza esclusione di colpi. Giuseppe Conte, infatti, si allontana e marca la differenza tra i due partiti. Nuovi equilibri andranno ridisegnati nel centrodestra: se la Lega è in netta ripresa, Fratelli d'Italia registra un lieve calo. Forza Italia, dopo la scomparsa del suo fondatore e un primo balzo in avanti, torna a scendere. Questo è quanto fotografato dall'ultimo sondaggio politico di Swg per il Tg La7.

Fratelli d'Italia mette il turbo e vola: Pd surclassato. La Lega mette la freccia

I risultati del nuovo sondaggio di Swg, che registra le intenzioni di voto degli italiani, sono stati annunciati in diretta al Tg di La7 da Enrico Mentana. Il primo esito che salta all'occhio è l'emorragia di voti che segna rovinosamente lo sbando del Partito Democratico. I primi tre mesi di segreteria di Elly Schlein, con il Pd che scivola ancora dello 0,2%, non hanno incontrato il consenso degli italiani. Riprende la corsa, invece, il Movimento 5 stelle, che conquista lo 0,3%. La distanza tra i dem e i pentastellati lascia intuire la difficoltà che i partiti dell'opposizione stanno riscontrando nel tentativo di un campo largo. Risulta in calo dello 0,3% Fratelli d'Italia, il partito di cui il premier Giorgia Meloni è leader. Grande recupero, invece, per la Lega. La forza politica di Matteo Salvini torna a salire dello 0,2%.

Sonora sconfitta per la sinistra alle elezioni in Grecia: c'è la maggioranza assoluta

Lieve calo per Forza Italia. Il partito fondato da Silvio Berlusconi, che ora cerca nuove forze e nuove idee per recuperare terreno, scende dello 0,1%. Va giù anche Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, così come cala +Europa di Riccardo Magi, entrambi dello 0,2%. In ripresa Verdi e sinistra dello 0,1% e Italia Viva dello 0,2%.