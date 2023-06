Sondaggio Sky Tg24, Fratelli d'Italia mette il turbo e vola. Il sorpasso della Lega

26 giugno 2023 a

Nuovo sondaggio di YouTrend per Sky Tg24 sulle intenzioni di voto degli italiani. Il miglior risultato rispetto alla precedente rilevazione del 19 giugno è quello di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna molto terreno neull'ultima settimana e si attesta al 28,7%, con una crescita dello 0,7% in appena sette giorni. Restando sempre dentro al centrodestra si sgonfia l'effetto Berlusconi. Dopo la morte del suo fondatore Forza Italia aveva avuto un boom di consensi, ma già questa settimana c'è stato un segno negativo dell'1,8%, con gli azzurri che tornano al 7,8%, venendo perciò superati dalla Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini guadagna un punto percentuale tondo tondo e va all'8,2%, ritornando ad essere la seconda forza della coalizione al governo. Stabile Noi Moderati, sempre all'1,2%. In totale il centrodestra ha un gradimento complessivo del 45,9% (-0,1%).

Buttando l'occhio sugli altri partiti si può notare che vanno giù sia il Partito Democratico (-0,1%) che il Movimento 5 Stelle (-0,3%): i dem di Elly Schlein sono al 20,6%, mentre i grillini al 15,6%. La manifestazione congiunta non ha portato grandi effetti. Andamento positivo per Azione, che sale dello 0,6% fino al 3,5%, e per Italia Viva, che cresce dello 0,4% fino al 2,5%. Segno rosso (-0,4%) per l'Alleanza Verdi/Sinistra Italiana: Fratoianni e Bonelli hanno il 3,2% dei consensi degli italiani. Scende la quota generale degli astenuti: dalla scorsa settimana c'è stato un calo dell'1,6%, con il totale degli indecisi pari al 40,3% degli elettori.