Santanchè, Tajani non ha dubbi: niente dimissioni, ha già chiarito

La ministra del Turismo Daniela Santanchè si deve dimettere dal suo incarico dopo l’inchiesta di Report? «No. Sono un garantista, chiunque è innocente fino al terzo grado di giudizio». Non ha dubbi Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, che in un’intervista al Messaggero sottolinea che per lui Santanchè «ha già chiarito» e se vuole presentarsi in Parlamento «è una sua scelta. Forza Italia non ha chiesto altri chiarimenti». Tajani ha quindi negato possibili contrasti con la Lega sul caso della ministra: «Non mi pare, Matteo Salvini ha chiarito che non c’è nessun contrasto nel governo. Fidatevi, staremo insieme per cinque anni».

Tajani, coordinatore nazionale di FI, si è poi espresso sul colpo di stato in Russia portato avanti da Prigozhin e dalla sua brigata Wagner: «È finito il mito dell’unità della Russia di Vladimir Putin. Questa escalation interna divide lo schieramento militare russo. È l’esito inevitabile quando si sostiene e finanzia una legione di mercenari. Una cosa è certa, oggi il fronte russo è più debole di ieri. Mi auguro che adesso la pace sia più vicina. Attendiamo di capire le prossime mosse della Russia in Ucraina». L’Italia non perde di vista il fronte della guerra.