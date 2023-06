Governo, Tajani chiude il “caso Senato”: sostegno convinto di Forza Italia

22 giugno 2023 a

Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, è stato intervistato a Mattino 5 su Canale 5 e ha cercato di calmare le acque dopo quanto successo ieri in Senato, dove in commissione Bilancio non è passato un emendamento del centrodestra sul decreto Lavoro per via di un ritardo: “Ieri in Senato c’è stato un problema di numeri, un fraintendimento. Errori che non devono capitare. Due senatori non sono arrivati in tempo in commissione per votare ma tutto si è risolto. Le opposizioni hanno sfruttato questo fatto ma FI sostiene e sosterrà questo governo, sarà presente e attivo nella maggioranza. Siamo diversi dalla Lega e da Fratelli d’Italia ma siamo convintamente nel governo come ci hanno chiesto i nostri elettori. Saremo organizzati, competitivi, seri, affidabili e responsabili come siamo sempre stati durante la guida di Silvio Berlusconi”.

Tajani cerca di serrare i ranghi del partito azzurro: “Oggi riuniamo i gruppi parlamentari per tenere uniti tutti i nostri parlamentari eletti alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo. Dobbiamo lavorare insieme per trasformare i sogni di Berlusconi non ancora realizzati in opere concrete”. In particolare oggi pomeriggio il comitato di presidenza del partito fisserà la data della convocazione del consiglio nazionale che probabilmente a metà luglio eleggerà il nuovo presidente che convocherà nuovamente il comitato di presidenza che poi deciderà la data del congresso nazionale che dovrà rieleggere il nuovo presidente. “Verosimilmente - ha spiegato Tajani - il congresso nazionale si svolgerà nel 2024. Se riuscissimo a farlo prima delle elezioni europee sarebbe positivo”. Il ministro degli Esteri ha poi ricordato che sabato e domenica si svolgeranno le giornate del tesseramento mentre a inizio settembre a Gaeta ci sarà un appuntamento organizzato da FI giovani e alla fine di settembre l’evento nazionale a Paestum: “Si terrà il 29 e 30 settembre, nei giorni della di nascita di Berlusconi. Sarà un modo per inviare un grande applauso al nostro leader che continua a guidarci con le sue idee e i suoi progetti”.