Elly Schlein in piazza con Conte spacca il Pd. "Quando ha deciso", malumori nelle chat dem

Con una decisione presa all'ultimo, Elly Schlein ha scelto di scendere in piazza accanto a Giuseppe Conte. "iamo qui per tenere unite la battaglie su alcuni temi, perché così saremmo anche più efficaci nel contrastare il governo che sta aumentando scientemente la precarietà in questo Paese", ha detto la segretaria del Partito democratico alla partenza del corteo organizzato dal Movimento 5 stelle a Roma contro il lavoro sottopagato e la precarietà. Una mossa che va letta in ottica alleanze, ma che ha fatto storcere il naso all'ala più moderata del Pd.

Schlein flirta con Conte: Pd ai piedi del M5S, in piazza insieme

Secondo quanto riporta l'Agi, "la scelta è maturata nella serata di ieri, dopo la telefonata fatta da Giuseppe Conte a Schlein e durante la quale, stando a quanto si apprende, sarebbe arrivato un invito ufficiale nei confronti della segretaria dem". Una scelta dell’ultimo minuto anche quella di pendere parte all’iniziativa di Bologna, viene spiegato dal Nazareno. Ma, anche in questo caso, la decisione deriverebbe dalla volontà di"impostare in maniera larga e coalizionale i prossimi mesi". In ogni caso, la scelta di partecipare alla manifestazione ha generato qualche perplessità all’interno della minoranza dem, ma non solo.

Ieri, viene ricordato da una fonte parlamentare, si era stabilito di inviare una delegazione formata da Marco Furfaro e Alfredo D’Attorre, esponenti della segreteria dem. Una mediazione che la minoranza considerava soddisfacente. La mossa di Schlein appare, al contrario, come un’accelerazione e una nuova concessione al M5s che in questi mesi non è stato tenero con i dem. Malumori che al momento non si concretizzano in attacchi diretti di "fuoco amico", che cova sotto la cenere, ma non mancano "mugugni" nelle chat interne, riporta l'Agi.