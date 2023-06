Supermedia sondaggi, Schlein sempre più giù e un sorpasso a sorpresa

15 giugno 2023 a

Gli equilibri futuri del centrodestra dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, il dualismo tra i principali partiti di opposizione Pd e Movimento 5 Stelle, la corsa a superare la soglia del 4 per cento in vista delle Europee per le varie forze politiche. Gli ultimi sondaggi politici fotografano i primi movimenti che caratterizzano questa fase. In particolare dalla Supermedia dei sondaggi YouTrend/Agi emerge qualche movimento che nelle prossime settimane può trasformarsi in una tendenza.

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta di gran lunga il primo partito nonostante un calo dello 0,2% rispetto alla Supermedia di due settimane fa. Oggi è al 28,8%. A seguire il Partito Democratico di Elly Schlein, che invece perde lo 0,4 e scende al 20,2%. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 15,8% (+0,1). Seguono la Lega di Matteo Salvini al 9,2% (+0,2) e Forza Italia al 7,3% (+0,2), in lieve crescita. Va sottolineato che molte delle rilevazioni considerate dalla media dei sondaggi risalgono a prima della scomparsa del Cavaliere.

Azione di Calenda scende dello 0,2, attestandosi ora al 3,9%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi sale dello 0,2 e arriva al 3,2%, superando Verdi/Sinistra al 2,9% (-0,2). Infine troviamo +Europa al 2,5% (+0,4); Italexit stabile al 2,2%; Unione Popolare all'1,5% (+0,3) e Noi Moderati all' 1,1% (+0,1). Tra le coalizioni cresce il centrodestra: +0,2, per un dato complessivo del 46,3%. Il centrosinistra invece perde lo 0,2 e scende al 25,6%. Il Terzo Polo, valutato insieme, vale oggi il 7,1%.