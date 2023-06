Berlusconi, l'ultimo regalo a Forza Italia: sondaggio da urlo

14 giugno 2023 a

L’effetto Silvio Berlusconi è ancora ben evidente sui destini di Forza Italia, dove ieri sono state ratificate le nomine volute proprio dal Cavaliere. Dopo la morte del leader Winpoll ha realizzato un sondaggio per Scenari Politici, con lo straordinario risultato di un 13,3% di consensi per gli azzurri. L’istituto di sondaggi segnala che in precedenza, prima del balzo dopo la scomparsa, FI si attestava in una forbice tra il 7 e l’8%. Nella rilevazione Forza Italia supera la Lega e si piazza al quarto posto dei partiti italiani, subito dietro al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (14,4%, appena un punto di distacco). In particolare i voti per la creatura dell’ex premier arriverebbero dal Carroccio e dall’ex Terzo Polo, con i dati di Azione e Italia Viva in discesa. Niente scossoni per Fratelli d’Italia, che resta con il 28,7% in testa all’elenco delle forze politiche, davanti al Pd di Elly Schlein, fermo al 21,3%. Resta ora da capire se i risultati di Forza Italia saranno confermati pure nelle prossime settimane o se si sarà trattata solo di una risposta emotiva al sondaggio.