Berlusconi e il futuro di Forza Italia, Mannheimer: "Grande occasione per Meloni"

Silvio Berlusconi è stato un grande innovatore della politica soprattutto dal punto di vista della comunicazione. Chi non ricorda la frase pronunciata sul fotofinish del dibattito elettorale con Romano Prodi: "Aboliremo l'Ici. Avete capito bene, aboliremo l'Ici sulla prima casa". Renato Mannheimer lo sottolinea nella puntata de L'aria che tira di lunedì 12 giugno, interamente dedicata alla morte del Cavaliere, oggi a Milano. Il presidente di Forza Italia è stato il primo a fare politica in modo "scientifico", ricorda il sondaggista, "i politici ci credevano poco, un big socialista un giorno mi disse che erano roba americana...". "Mi chiamava anche di notte, per chiedere la spiegazione di un dato", spiega Mannheimer.

La scomparsa di Berlusconi, però, avrà anche implicazioni politiche. "Siete sicuri che Giorgia Meloni, che è così attenta a tutto e così cambiata negli ultimi tempi, non voglia approfittare dell'occasione per allargare il suo partito al centro? E trasformarlo in un vero partito liberale?", chiede il sondaggista. Un ragionamento forse prematuro, ma di sicuro qualcosa cambierà in Forza Italia senza il suo storico leader. Trasformare FdI in un "vero partito liberale, malgrado il passato" di Giorgia Meloni, conclude Mannheimer, "sarebbe una grande occasione per lei".