Morte Silvio Berlusconi, funerali di Stato mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano

I funerali di Silvio Berlusconi si svolgeranno mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano. Lo conferma la Diocesi meneghina che non ha dato ancora indicazioni sull’orario delle esequie. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a quanto si apprende, parteciperà ai funerali di Stato a Milano.

Intanto la salma di Berlusconi, scomparso all’età di 86 anni, sarà spostata ad Arcore, in attesa dei funerali. Il leader di Forza Italia sarà presumibilmente seppellito proprio a Villa San Martino dove è già pronta la tomba da lui fatta realizzare. Comprata nel 1973, Berlusconi aveva disposto che fossero realizzati dei lavori di restauro conservativo della porzione. Berlusconi aveva fatto collocare all’interno della tenuta un mausoleo personale, opera di Pietro Cascella intitolata "La volta celeste", con loculi per la famiglia. È un monumento in travertino da 100 tonnellate con un grande sarcofago in marmo rosa.