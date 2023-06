Morte Silvio Berlusconi, il video messaggio di Giorgia Meloni: era un combattente

12 giugno 2023 a

Il premier Meloni ha espresso il suo cordoglio attraverso un video messaggio. Una modalità tanto cara al Cavaliere. Una sorta di omaggio nel ricordo che unisce per l'ultima volta il presidente del Consiglio in carica e Berlusconi. «Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente - ha detto Giorgia Meloni - Un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni. Sono stati quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia. A consentirgli di imprimere vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione, dell’impresa». Con Berlusconi «l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti, ha imparato che non doveva mai darsi per vinta». «Con Berlusconi noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati. Addio Silvio».

Al passo coi tempi, Giorgia Meloni ha scelto un video messaggio, guarda caso uno degli strumenti di comunicazione preferiti dal Cav, per esprimere il suo cordoglio dopo la morte di Silvio Berlusconi. Il leader di via della Scrofa indossa un altro "must berlusconiano", un doppiopetto in stile ’94, quello della discesa in campo: il colore prescelto, però, è l’azzurro (con t-shirt scura), non il classico blu navy, più formale, sfoggiato sempre dal presidente di Forza Italia. Come location il presidente del Consiglio ha usato il suo ufficio a Palazzo Chigi con alle spalle il tricolore e la bandiera Ue.