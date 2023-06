Sondaggio, a sinistra cambia il vento: dato clamoroso. FdI vola al 30 per cento

11 giugno 2023 a

Si è invertita la tendenza a sinistra? Gli ultimi dati di Monitor Italia confermano una tendenza vista in altri sondaggi: Elly Schlein perde terreno e Giuseppe Conte lo guadagna. Secondo il sondaggio Dire-Tecnè, condotto con mille interviste l'8 e il 9 giugno, Fratelli d'Italia rimane il primo partito in Italia, mantenendo una solida posizione con il 30% delle preferenze degli italiani. Nel frattempo, il Partito Democratico registra un calo al 19,6%, con una diminuzione dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Al contrario, il Movimento 5 Stelle recupera terreno, raggiungendo il 15,7% delle preferenze, con un incremento dello 0,3%. La Lega si attesta al 9%, registrando un aumento dello 0,1%. Forza Italia rimane stabile all'8,3%, mentre Azione scende al 4% (-0,2%). L'alleanza Verdi-Sinistra subisce una flessione e raggiunge il 3% (-0,1%), mentre Italia Viva perde lo 0,1%, arrivando al 2,9%. +Europa risulta al 2,3% (+0,1%). Gli altri partiti raggiungono il 5,2% (+0,1%).

La disfatta di Elly Schlein: due italiani su tre la bocciano

La maggioranza degli italiani continua ad avere fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma la percentuale di coloro che non hanno fiducia sta aumentando. Attualmente, il 53,5% degli italiani afferma di avere fiducia (+0,1% rispetto alla settimana precedente), mentre il 42,4% dichiara di non avere fiducia (+0,4% rispetto a sette giorni fa). Nel frattempo, il numero di indecisi è in calo, attestandosi all'attuale 4,1% (rispetto al 4,6% dell'ultima rilevazione). Il sondaggio conferma un costante equilibrio tra coloro che hanno fiducia nel governo di Meloni e coloro che non ne hanno, mentre si registra una diminuzione della percentuale di indecisi. In dettaglio, il 47,8% (+0,2% rispetto alla scorsa settimana) ha fiducia, mentre il 46% (+0,2%) non ne ha, e gli indecisi sono in forte calo (-0,4%), attestandosi al 6,2%.