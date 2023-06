Elezioni Europee, Renzi fissa l'obiettivo: 10% ampiamente raggiungibile

10 giugno 2023 a

Italia Viva si riunisce e Matteo Renzi traccia la strada futura. Il leader del partito, nel suo intervento conclusivo all’assemblea nazionale che si è tenuta a Napoli, ha stabilito un obiettivo da raggiungere nel 2024, anno in cui si terranno le elezioni Europee: “Se noi faremo quello che abbiamo detto di fare, il 10% sarà un risultato ampiamente raggiungibile. Se lo facciamo - ha evidenziato Renzi - nei gruppi al Parlamento europeo sei il secondo gruppo, e significa che dentro la famiglia Renew Europe sei uno di quelli che dà le carte, e senza Renew Europe non c’è maggioranza in Europa. Il nostro sforzo nella lista può portare i nostri parlamentari europei a giocare un ruolo decisivo. È il grande meccanismo del dare tutti una mano e tenersi insieme secondo il nobile principio della politica”.

“Fare da stampella a conservatori e popolari in Europa è un’opzione?” la domanda posta all’ex premier sul tema, con una replica secca: “Noi non ci saremmo, noi saremo decisivi esattamente per il disegno opposto, cioè per evitare che questo accada. L’obiettivo è quello che fare di nuovo una maggioranza Ursula, non una maggioranza Giorgi. Macron? Se c’è uno che non è minimamente interessato a fare da stampella all’asse conservatore e popolare a livello europeo, quello è Emmanuel Macron”. Le grandi manovre per le elezioni Ue sono già partite.