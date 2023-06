In Onda, la stoccata di Gianni Alemanno alla sinistra: Schlein aiuta Meloni

Giada Oricchio 04 giugno 2023 a

Il governo Meloni durerà 5 anni qualunque cosa faccia? Sì secondo Gianni Alemanno che punta il dito contro un centrosinistra evanescente. Ospite del talk su La7 “In Onda”, sabato 3 giugno, l’ex sindaco di Roma ha osservato: “Il dato fondamentale è che manca l’opposizione, è divisa e confusa”. Il co-conduttore David Parenzo lo ha punzecchiato: “Beh...per quello c’è lei”, “No, io sono critico non un oppositore. Tifo sempre più per il centrodestra che per il centrosinistra. Sempre più per Meloni che per Schlein” ha ribattuto Alemanno.

Il già ministro delle Politiche agricole prima ha dato una stoccata alla segretaria del Pd: “Non so dove sta la Schlein, anzi diciamo che l’aiuta molto (la premier, nda), poi ha proseguito nel suo ragionamento: “Un punto debole del governo è lo schieramento sulla guerra e la sinistra fa da sponda, non affonda sul vero fianco scoperto di questo governo – ha ricordato Alemanno -. Anche sul Mes, l’opposizione fa da pesce pilota, da rompighiaccio per cercare di facilitare a Meloni il tema più difficile con l’Europa (l’Italia è l’unico Paese Ue a non averlo ratificato, nda). Questo era un argomento di pressione importante, è la contraddizione più evidente tra quanto detto prima e quanto c’è da fare adesso. La sinistra invece di sottolinearlo, aiuta Meloni”. Per l’ex deputato è oggettivo che al momento il centrodestra sia superiore al centrosinistra non tanto per forza del messaggio quanto per unità e determinazione. Insomma, se l’attuale esecutivo resterà in carica per tutta la legislatura sarà più per merito degli avversari politici che per meriti propri.