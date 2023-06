Pnrr, la profezia del ministro Fitto: la verifica su terza tranche sarà positiva

03 giugno 2023 a

Il ministro Raffaele Fitto è ottimista sull'arrivo della terza tranche del Pnrr. «Abbiamo svolto un lavoro molto intenso e positivo. Ora siamo in una fase di verifica con la commissione europea che io ritengo si concluderà positivamente e senza alcuna difficoltà». Così al Tg1 il ministro per gli Affari Ue e il Pnrr Raffaele Fitto.

"Scambi costruttivi con l'Italia". L'Europa apre alla terza rata

«Sulle modifiche il termine è il 31 agosto. Stiamo lavorando molto positivamente in questa direzione e, al momento, solo 5 Paesi su 27 hanno presentato le loro modifiche. Mi sembra che siamo assolutamente in linea con il percorso a livello europeo», aggiunge Fitto, che risponde anche alle critiche dell’opposizione: «L’Italia non perderà questa occasione, stiamo lavorando da poco più di 6 mesi su un Piano nato 2 anni fa. Le critiche delle opposizioni sono legittime ma voglio sottolineare che non siamo di fronte a una sfida di questo governo», bensì «per il nostro Paese. Ci attendiamo quindi un atteggiamento responsabile con delle proposte nel merito», conclude il ministro.