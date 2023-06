Pnrr, quando arriva in Italia la terza tranche da 19 miliardi

01 giugno 2023 a

Novità per l'Italia sulla terza rata del Pnrr. Oggi il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha parlato dei fondi attesi da Next Generation Eu intervenendo al festival economico di Torino, «La terza rata del Pnrr - ha detto Gentiloni - arriverà prossimamente, e quando arriverà l’Italia avrà ricevuto metà dei fondi destinati, quindi, il piano è davvero molto importante non solo per l’Italia ma anche per la Commissione europea».

Ancora nessuna data, quindi, per l'arrivo dei 19 miliardi previsti dalla terza tranche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma ci sono novità sugli aggiornamenti richiesti dal governo Meloni. «Una decina di giorni fa è arrivata la richiesta di aggiornamento» del Pnrr italiano «sul Repower Eu e la Commissione la sta già esaminando», ha spiegato Paolo Gentiloni nella veste di commissario Ue, per poi aggiungere: «L’aggiornamento dei piani del Pnrr è possibile, lo stiamo ricevendo da molti paesi. Ma occorre fare presto e bene».

Sulle linee d'azione del governo Meloni rispetto al Pnrr «Non vedo rischi da parte dell’atteggiamento dell’Italia - conclude Gentiloni - Il nuovo governo italiano, sia con le scelte di Meloni, che con quelle di Giorgetti, sull’economia così come in politica estera, ha fatto di tutto per farsi vedere coerente con il posizionamento europeo e atlantico del Paese. Il punto è considerare l’importanza di aggiornare il Pnrr non come una sorta di pratica fastidiosa per accontentare Bruxelles, ma come un’irripetibile e straordinaria occasione. Penso che abbia fatto bene ieri Visco a richiamarla: è una grande occasione».