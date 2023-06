Luigi Di Maio, Twitter sospende il suo nuovo account: vìola le regole

02 giugno 2023 a

a

a

Era solo di qualche ora fa il primo tweet di Luigi Di Maio dal suo nuovo profilo. Il neo rappresentante speciale dell'Unione europea nel Golfo persico aveva utilizzato il nuovo account social per battezzare il ruolo di inviato speciale: E, per dare una maggiore aura di ufficialità e internazionalità, aveva deciso di tradurre il suo messaggio anche in arabo e persiano: «Pronto e pienamente occupato a impegnarmi con gli Stati membri, le istituzioni dell’Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione - aveva scritto l’ex leader M5S e vicepremier dal profilo "EUSR_Gulf" - C’è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo sincero e di rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e prosperità condivise».

Toninelli cancella Di Maio: "Il grande traditore". Parole come pietre

Il nuovo profilo, però, ha avuto vita breve. Non si conoscono ancora i motivi della decisione. Ma Twitter ha deciso di sospendere l'account. E il messaggio che campeggia sulla pagina social recita laconicamente: "Sospendiamo gli account che violano le regole di Twitter". A quanto pare Di Maio non è criticato solo in Italia.