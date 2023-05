Amministrative 2023, Berlusconi raggiante: prevale il buon governo del centrodestra

29 maggio 2023 a

“Il buon governo del centrodestra prevale ancora una volta e rafforza l’azione che stiamo conducendo alla guida della Nazione. Buon lavoro ai nuovi sindaci eletti!”. È un Silvio Berlusconi sorridente quello che commenta il risultato delle elezioni amministrative e dei ballottaggi che hanno visto trionfare il centrodestra. “Il turno dei ballottaggi delle elezioni amministrative - dice il Cavaliere in una nota - apporta a Forza Italia e al centrodestra grandi soddisfazioni. Strappiamo alla sinistra, per la prima volta nella storia, il Comune di Ancona, unico capoluogo di Regione al voto. Conquistiamo Brindisi e ci confermiamo a Catania, Massa, Pisa e Siena”.

In casa Forza Italia è arrivato anche il commento di Paolo Barelli, capogruppo alla Camera degli azzurri: “Il centrodestra ha stravinto le elezioni amministrative, confermandosi una coalizione solida e netta maggioranza nel Paese. I risultati di oggi premiano il nostro buongoverno, la qualità dei candidati scelti e la bontà delle nostre proposte. Le strumentali e inutili polemiche delle opposizioni, l’inconsistenza delle loro litigiose azioni, sono state sonoramente bocciate. Forza Italia - prosegue Barelli - si conferma ancora una volta determinante, abbiamo strappato città importanti al centrosinistra, come Brindisi, dove il nostro è il primo partito con sei consiglieri, e Ancona, dove con una storica vittoria si è imposto Daniele Silvetti, un candidato azzurro. Nel Paese c’è voglia di Forza Italia, il ritorno in campo del presidente Berlusconi, dopo settimane difficili, impegnato nella riorganizzazione del partito, ha segnato una svolta, dandoci la carica giusta e la scossa necessaria per pensare nuovamente in grande. Con tanti sindaci e consiglieri comunali eletti, Forza Italia si conferma forza di governo, a riprova della capacità del nostro movimento di intercettare necessità e bisogni dei cittadini. Questa tornata elettorale - conclude il presidente dei deputati azzurri - ci dà lo sprint giusto per continuare su questa strada, portando avanti le nostre battaglie per le quali i cittadini ci hanno dato e continuano a darci fiducia”.