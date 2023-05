Amministrative 2023, i ballottaggi al centrodestra. Meloni: "Finite le roccaforti"

29 maggio 2023 a

a

a

La coalizione di governo si aggiudica 5 dei 7 ballottaggi, prevale in Sicilia, dove si votava per il primo turno, a Terni ha la meglio il candidato civico di area centrodestra. E a impedire l'en plein c'è solo il risultato di Vicenza, dove il centrosinistra vince di un soffio. "Un ottimo effetto Schlein", ironizza il leader della Lega Matteo Salvini. Mentre la premier Giorgia Meloni ringrazia i cittadini che "hanno premiato il nostro buon governo, le nostre proposte e la nostra concretezza" e sottolinea che "non esistono più roccaforti".

La segreteria del Pd, riunita a spoglio ancora in corso, non può far altro che prendere atto della sconfitta. "Il vento a favore delle destre è ancora forte e c'è ancora", dice Elly Schlein, che invita però le opposizioni a riflettere: "Da soli non si vince".

Un altro elemento è il forte astensionismo, visto che in media meno di un elettore su due si è recato alle urne, ancora meno del 58,39% del primo turno.

Ancona, per la prima volta nella storia, avrà un sindaco di centrodestra. È Daniele Silvetti, eletto con il 51,7% contro il 48,3% di Ida Simonella. Vince il centrodestra anche nelle tre città toscane andate al ballottaggio. A Siena Nicoletta Fabio vince la sfida tra donne su Anna Ferretti, a Pisa Michele Conti prevale su Paolo Martinelli, a Massa Francesco Persiani su Romolo Enzo Ricci. Infine, a Brindisi Pino Marchionna vince su Roberto Fusco, appoggiato da Pd e M5S.

A salvare il centrosinistra dalla debacle solo Vicenza, dove il nuovo sindaco è Giacomo Possamai che, con una coalizione che va dal Pd ad Alleanza Verdi e Sinistra ad Azione e Italia Viva, ha battuto sul filo di lana - circa 500 voti - il sindaco uscente Francesco Rucco. E si profila il successo del centrodestra anche in Sicilia: a Catania Enrico Trantino si attesta al primo turno oltre il 60%.

Per Meloni "il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza". E rivolta ai neo sindaci assicura che "troverete sempre il governo al vostro fianco". "Il centrodestra vince in tutta Italia - esulta il vicepremier e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani -. Un risultato straordinario che rafforza il governo". E l'esito delle urne, che parla di una lunga luna di miele tra maggioranza ed elettori, rilancia l'unità del centrodestra anche in vista del prossimo appuntamento elettorale, da qui a un anno. "È un risultato che va oltre le aspettative, positivo anche per le prossime elezioni europee", dice il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli. Per le opposizioni invece è il tempo delle analisi. Il leader di Azione Carlo Calenda vede un dato "netto": "Non si vince opponendo al sovranismo di destra il populismo di sinistra e 5S". La segretaria del Pd Elly Schlein sottolinea che "è evidente che da soli non si vince e c'è da ricostruire un campo alternativo credibile alla destra, che è divisa su tanti temi".