Sondaggio Pagnoncelli oggi: Fratelli d'Italia risale, il Pd frena e il M5s crolla

Fratelli d’Italia in ascesa, PD impantanato. Al termine di un mese di maggio denso di avvenimenti, Nando Pagnoncelli, presidente dell’Istituto Ipsos, fotografa il gradimento degli italiani ed emerge un quadro di grande stabilità. Dal sondaggio per il “Corriere della Sera”, si evince che l’operato del governo Meloni e della stessa presidente del Consiglio piace al campione intervistato, anzi “si registra un aumento sia dei giudizi positivi sia di quelli negativi, lasciando inalterato l’indice di gradimento di entrambi, che si attesta rispettivamente a 51 e 53”. Significa che è confermata una polarizzazione delle opinioni.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, in vista delle elezioni europee del 2024, Fratelli d’Italia è saldamente primo con il 29,6% e ha guadagnato qualche decimale, il Pd è secondo con il 20,4% ma perde lo 0,3%, mentre il M5S registra una forte flessione: 15% cioè -1,5 punti rispetto ad aprile. È la prima volta che il partito di Giuseppe Conte è stimato su valori inferiori alle elezioni politiche del 2022. Tornando al centrodestra: Lega 8,2% e Forza Italia 7,7%.

Per i partiti minori, Azione è data al 3,5% e Italia Viva al 3%.Pagnoncelli rileva anche che la quota di astenuti e indecisi rimane alta (39,5%) determinando una netta prevalenza del centrodestra sul centrosinistra (46,5% a 25,7%). Da ultimo il gradimento dei leader (esclusa Meloni in quanto valutata come premier, nda). Si legge nell’articolo del sondaggista: “Al primo posto si colloca un terzetto rappresentato da Conte, Berlusconi e Schlein, con un indice di gradimento pari a 31. (…). A seguire Salvini, stabile a 29, e più staccati Lupi (21), Fratoianni (20) e Bonelli (19), quindi Calenda (17), che fa registrare il calo più significativo, e Renzi (14)”.